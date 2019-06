Patryk Jaki ujawnia: Jakub A. zrezygnował z adwokata

- Jakubowi A. przeczytano jego prawa i zapytano, czy chce skorzystać z adwokata. Odpowiedział, że nie - mówił w rozmowie z Polsat News Patryk Jaki. Eurodeputowany PiS po raz kolejny skrytykował oświadczenie Adama Bodnara ws. zatrzymania podejrzanego o morderstwo na 10-letniej Kristinie.

"Z posiadanych informacji nie wynika, by podejrzany miał obrońcę (z urzędu lub wyboru), co może budzić wątpliwości co do właściwej realizacji jego prawa do obrony" - napisał RPO w oświadczeniu udostępnionym w czwartek.