RPO odpowiada Jakiemu: skąd emocje? "Mówili o rzeczniku dewiantów"

Nie mogę kierować się odczuciami społecznymi. Nie jestem sprzedawcą lodów, którego wszyscy mają lubić - tak dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na krytykę po oświadczeniu ws. podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny.

- Patryk Jaki ma jakąś dziwną tendencję do stosowania mocnych słów. Nie wiem, skąd te emocje. Zamierzam jak najlepiej wykonywać swoje zadania do końca kadencji jesienią 2020 r. - stwierdził Bodnar, zaznaczając, że nie myśli o karierze w polityce.

"Nie jestem ministrem Ziobrą"

- Cóż, nie będę groził krytykom pozwem, no nie jestem ministrem Zbigniewem Ziobrą czy Marcinem Warchołem. Nawet mocne słowa krytyki nie upoważniają do składania takich zawiadomień. Muszę mieć "grubą skórę" i "wziąć to na klatę". Mogę jedynie autorom takich słów odpowiedzieć w formie listu - stwierdził RPO. Wyjaśnił, że w ten sposób odpowie m.in. Markowi Suskiemu.

Doceniam policję, ale musi przestrzegać prawa

- Doceniam pracę policji i należą im się brawa za zatrzymywanie przestępców. Ale muszą to robić zgodnie z prawem. Nie może być wymuszeń zeznań, co znamy chociażby ze sprawy Tomasza Komendy. W tym przypadku policja nie wytłumaczyła, jak to się stało, że wyciekły zdjęcia z przesłuchań. Po co to było? - pytał Bodnar.