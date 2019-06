RPO broni oświadczenia ws. Jakuba A. "Nie chronimy mordercy, chodzi o standardy"

Rzecznik Praw Obywatelskich nie wycofuje się ze swojego oświadczenia ws. podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Po zarzuceniu niewłaściwego działania służbom na Adama Bodnara spadła lawina krytyki.

Były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki uznał, że rzecznik powinien przeprosić policję i natychmiast podać się do dymsji. - Powinien złożyć kondolencje rodzinie, a policjantom i prokuraturze podziękować za skuteczne i szybkie działania - mówił z kolei w TVP Info Mariusz Ciarka, rzecznik KGP. Padły też zarzuty, że "Bodnar broni mordercy".

Jednak RPO i jego eksperci nie zamierzają zmieniać zdania. - Wszystko co ważne w tej sprawie napisaliśmy w oświadczeniu - powiedział nam Adam Bodnar, kiedy w piątek zapytaliśmy go o krytykę oświadczenia, i skierował do swojej zastępczyni.