Parlament. Rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu

Z kilkuminutowym opóźnieniem trzema uderzeniami laski marszałkowskiej Antoni Macierewicz, jako marszałek senior, rozpoczął inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji. - Jestem przekonany, że w wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i wspólne zdanie, nawet jeśli istnieją różnice poglądów - stwierdził w wygłoszonym w Sejmie orędziu prezydent Andrzej Duda. O godzinie 16 prace rozpocznie Senat X kadencji.

Zgodnie z planem, po odśpiewaniu hymnu i powitaniu zgromadzonych na sali posłów i gości, poprosił on prezydenta Andrzeja Dudę o wygłoszenie orędzia.

Prezydent Andrzej Duda w orędziu: Polacy zdali doskonale swój egzamin wyborczy

- Drodzy rodacy, panie Marszałku Seniorze, drodzy państwo, panie posłanki, panowie posłowie, panie premierze, panowie ministrowie, ekscelencjo i wszyscy przybyli goście, wszyscy szanowni państwo jest to niezwykły zaszczyt móc otwierać z państwem pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Sejmu wolnej, niepodległej, suwerennej RP - rozpoczął swoje wystąpienie prezydent Duda.

- Wszyscy byśmy chcieli, by ta Polska była wolna i niepodległa po wsze czasy - mówił prezydent.

- 18,5 miliona obywateli, 62 procent wyborców to wynik nie notowany po 1989 roku. Jestem za to wszystkim Polakom bardzo wdzięczny i chciałem im podziękować. Dziękuję z całego serca. Jestem przekonany, że bardzo wielu ludzi biorących udział za odpowiedzialność Polski również jest państwu bardzo wdzięczni - stwierdził prezydent dziękując Polakom za udział w wyborach. - To nie jest tylko kwestia odpowiedzialności, ale też tego, jaka będzie jakość legitymacji ludzi, którzy zostali wybrani - dodał.