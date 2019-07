Pan młody upił się do nieprzytomności. Kobieta postanowiła wymierzyć mu karę

Chociaż przyjęcie weselne jest zwieńczeniem ślubu i powinno być wyłącznie powodem do radości, wiele kobiet rozpamiętuje każde niewłaściwe zachowanie na przyjęciu. Jedna z panien młodych od sześciu tygodni nie potrafi wybaczyć mężowi tego, co zrobił.

Kłótnia nowożeńców

Pan młody upił się wraz ze swoimi znajomymi do tego stopnia, że jego świeżo upieczona małżonka musiała go podtrzymywać podczas całej imprezy. "Prosiłam go, żeby już nie pił alkoholu, ale on nie słuchał. Gdy wracaliśmy taksówką do hotelowego pokoju, to musiałam wystawiać mu głowę za szybę, bo mówił, że zaraz zwymiotuje" - opowiada w rozmowie z portalem.