Pan Marcin oddał mocz do badania. W próbce wykryto pozostałości chwastobójczego glifosatu

- Jadłem normalne bułki, zwykłe obiady, zupy, często kupuję produkty dietetyczne. Wynik jest mnie szokiem - mówi WP Marcin Bustowski z Jeleniej Góry. W próbce jego moczu odkryto glifosat, główny składnik popularnego chwastobójczego środka Roundup.

Okazuje się, że próbce jego moczu certyfikowane laboratorium LabKom z Niemiec wykryło glifosat. Stężenie czterokrotnie przekracza niemiecką normę. To prawdopodobnie pozostałość po najpopularniejszym środku chwastobójczym Roundap. Preparat jest stosowany powszechnie przez rolników do podsuszania kasz, rzepaku oraz ochrony upraw zbóż przed chwastami.

Rolnik: brońmy naszej żywności przed chemią

- Ja nie mam kontaktu z uprawami, bo zajmuję się hodowlą zwierząt. Potwierdzają się doniesienia z Niemiec, że my, zwykli konsumenci jesteśmy narażeni na oddziaływanie szkodliwej chemii używanej w przemysłowym rolnictwie - komentuje Bustowski. - To kolejny argument za tym, aby powstała rządowa agencja bezpieczeństwa żywności, która na poważnie zajmie się problemem chemii używanej do produkcji żywności - dodaje Bustowski.