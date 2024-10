Ponad 100 ofiar. Robili młodym dziewczynkom nagie zdjęcia

To nie wszystko. Śledczy ustalili też, że jeden z mężczyzn najprawdopodobniej włamał się na konta w mediach społecznościowych i skrzynki mailowe swoich ofiar. Uzyskał w ten sposób dostęp do wielu informacji wrażliwych, które posłużył mu do profilowania przyszłych ofiar, a następnie manipulowania nimi.