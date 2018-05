Oświęcim. Zakuty w kajdanki prosił o pomoc policjantów

Do nietypowej interwencji doszło w środę ok 6 rano na komisariacie w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Do funkcjonariuszy zgłosił się 19-latek zakuty w kajdanki.

Dzień wcześniej mężczyzna bawił się na imprezie ze znajomymi (Pixabay.com)

We wtorek mężczyzna brał udział w imprezie. Dla żartu dał swoim znajomym założyć sobie kajdanki.

Nad ranem kiedy mężczyzna się obudził kajdanki nadal znajdowały na rękach, ale znajomy, który miał kluczyki, zniknął.

Po godzinie 6 rano 19-latek zgłosił się do oświęcimskiej komendy. Z kajdankami na rękach prosił funkcjonariuszy o pomoc w ich zdjęciu. Zdjęcie zajęło funkcjonariuszom kilka minut.

