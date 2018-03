Ostre spięcie podczas dyskusji o Marcu '68. "Gazeta Polska to szmata"

Seweryn Blumsztajn w ostrych słowach skrytykował prawicową gazetę, zarzucając jej brak jakichkolwiek standardów dziennikarskich. W polemikę z redaktorem "Gazety Wyborczej" wdał się dziennikarz Wirtualnej Polski Marcin Makowski.

- "Gazeta Polska" jest zwykłą szmatą - dziennikarsko. Nie przestrzegają żadnych reguł - powiedział Blumsztajn, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych na spotkaniu sluchaczy.

Odmiennego zdania był Marcin Makowski, który sprzeciwił się używaniu tego rodzaju inwektyw wobec jakiegokolwiek medium, twierdząc że sam nigdy by tego nie zrobił.

- Zastanówmy się, czy nie daliśmy się porwać "zbiorowej hipnozie”. Gdyby tak zachowali się koledzy z mediów, w których pracuję, powiedziałbym im: "puknijcie się w głowę”. To nie jest język którym powinniśmy rozmawiać - powiedział.

- Patrzę kto to lubi... Leszek Balcerowicz... I z drugiej strony są takie same przykłady, ale możemy się nimi obrzucać w nieskończoność, aż ktoś w końcu nie powie: weźcie się w końcu obudźcie, bo się zaprowadzimy do okopów i się wystrzelamy. I tych mostów już nie przerzucimy - stwierdził.