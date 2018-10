Ostra reakcja na słowa Tuska o Dudzie. Jarosław Gowin zadał cios

- Donald Tusk jest ostatnią osobą, która ma prawo kogokolwiek pouczać w sprawie zakresu wolności w Unii Europejskiej, wolności od ingerencji biurokratycznych - stwierdził wicepremier Jarosław Gowin. To reakcja na słowa szefa Rady Europejskiej, który stwierdził, że Andrzej Duda" wydaje się pogubiony" i "potrzebuje wsparcia".

Andrzej Duda we wtorek podczas wizyty w Berlinie mówił m.in. o niedosycie demokracji w ramach UE. Jako przykład podał zakaz sprzedaży zwykłych żarówek. Wypowiedź odbiła się szerokim echem. Prezydent stał się obiektem drwin. - Włos się jeży, co on opowiada. To żenujące - mówił poseł PO Sławomir Neumann w programie "Tłit".