Ostra dyskusja o Dudzie. Lewica skrytykowała reakcję Tuska

W programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News doszło z tego powodu do ostrej wymiany zdań pomiędzy politykami. Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej skrytykował prezydenta, twierdząc, że "strzela focha i jedzie na narty. To jest żenujące". - Nie chodzi o szczyt, chodzi o to, że prezydent powinien być w Teatrze Wielkim - mówił.