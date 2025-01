"Bezpiecznego szusowania!". Tusk zwrócił się do Dudy

Już przed galą informowano, że nie pojawi się na niej Andrzej Duda, co potwierdziła potem szefowa KPRP Małgorzata Paprocka. - Pan prezydent będzie reprezentowany przez pana doradcę Wojciecha Gerwela - eksperta z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych - przekazała.

Zgodnie z jej słowami "po wysłaniu zaproszenia nie było żadnego kontaktu z KPRM czy MSZ w tej sprawie". - Można z tego wnioskować, że dla organizatorów nie było to istotne wydarzenie - stwierdziła Paprocka.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Agnieszka Rucińska informowała potem, że oficjalne zaproszenie na galę, podpisane przez premiera, zostało wysłane do Kancelarii Prezydenta RP 9 grudnia 2024 roku.

- Myślę, że to dorabianie historii. Rozumiem, że pani minister oczekiwała jakiegoś dodatkowego listu - mówiła też Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra ds. Unii Europejskiej. - Jeśli pan prezydent chciałby się pojawić, to by się pojawił. Szkoda - dodała, podkreślając, że sama kontaktowała się w tej sprawie z otoczeniem prezydenta - jego byłymi ministrami i doradcami.