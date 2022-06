Oskarżenia dla asystentki posłanki PiS. Fałszowała pisma

Prawniczka miała napisać w sprawie klientki do Sądu Biskupiego w Rzeszowie. Gdy zorientowała się, że nic w jej sprawie się nie dzieje, udała się do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Okazało się, że wniosek o unieważnienie ślubu nigdy nie dotarł do Kurii. Podobnych przypadków było więcej.