Olga Tokarczuk z Nagrodą Bookera. Wyróżniono ją za książkę "Bieguni"

Olga Tokarczuk została laureatką Man Booker International Prize. Jury doceniło jej książkę "Bieguni" w tłumaczeniu Jennifer Croft. Nagroda Bookera uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich na świecie.

Polska pisarka nagrodę odebrała podczas uroczystej gali w londyńskim Victoria and Albert Museum. Jury już przy okazji nominacji podkreślało oryginalność "Biegunów". Jej tytuł odnosi się do staroobrzędów prawosławia. Pisarka uznała, że bieguni są metaforą współczesnych wędrowców. Nad nagrodzoną powieścią pracowała trzy lata.

W Polsce "Bieguni" ukazali się w 2007 roku. Do szerszej publiczności trafiła po przetłumaczeniu na język angielski. O nominacji do Nagrody Bookera dla Tokarczuk poinformowano w marcu tego roku. Miesiąc później ogłoszono sześć pozycji, spośród których jury wyłoni zwycięzcę.

Nagroda Bookera to najbardziej prestiżowy laur literacki w anglojęzycznym świecie. Od 1969 r. do 2014 r. przyznawana była autorom pochodzącym ze Wspólnoty Brytyjskiej, Irlandii i Zimbabwe. Ostatnie edycje są już otwarte dla wszystkich autorów piszących po angielsku - w zeszłym roku nagrodę otrzymał Amerykanin George Saunders za "Lincoln in the Bardo".