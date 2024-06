Odziały specjalne na granicy? Siemoniak zapowiada

Siemoniak stwierdził, że te kontrole uderzają w obywateli Niemiec i Polski. - Trzeba coś z tym zrobić - mówił w Radiu Zet. - Kontrole niemieckie uważamy za złe. Domagamy się, żeby ich nie prowadzili. Widziałem kolejki na granicy, zaproponowałem stronie niemieckiej rozmowy, by osoby, które jadą do pracy, mieszkają blisko, by nie musieli stać w wielogodzinnych kolejkach - podsumował.