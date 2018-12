Odkryto nowy fragment muru obronnego w Krakowie. Wybudowano go w XIV w.

W Krakowie odsłonięto fragmenty muru obronnego pochodzącego z XIV w. Okalał miasto królewskie Kazimierz, które obecnie jest dzielnicą byłej stolicy Polski. Odkrycia dokonano podczas budowy sieci ciepłowniczej.

- Mur z założenia miał być obronny, dlatego że wtedy, w XIV wieku, wszystkie poważniejsze miasta miały mury obronne. Pełnił głównie rolę prestiżową, ale też przeciwpowodziową - powiedziała w rozmowie z RMF MAXXX archeolog Justyna Jarosz-Romaniec. Odkryte w czasie budowy sieci ciepłowniczej MPEC w Krakowie na Kazimierzu mury okalające niegdyś to miasto pochodzą z XIV w.

Ich fragmenty odkryto w wielu miejscach miasta. - To był cały pierścień. Częściowo są zachowane i możemy je na żywo zobaczyć przy ul. Dajwór, przy Paulińskiej, czy Gazowej. Nie można ich jednak zbadać, ponieważ trzeba byłoby je rozebrać - dodała archeolog. Najnowsze odkrycie można całkowicie przebadać, co pozwoli na ustalenie, w jaki sposób budowano mury w tamtych czasach.

Ale na to trzeba jeszcze poczekać. - Ostatnio trwały prace oczyszczające, niestety przez wilgoć i mróz musieliśmy poczekać, otulić go kołderką po to, żeby nie popękał na mrozie - powiedziała Jarosz-Romaniec. Właściwe badania powinny rozpocząć się w poniedziałek.