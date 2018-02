Ochroniarz pobił klienta, czy ten sam uderzył głową w słup. Znajomi szukają świadków zdarzenia

„Ochroniarzowi puściły nerwy. Rzucił Arturem o słup” – relacjonuje świadek. Manager klubu: „Ten człowiek był pijany. Pośliznął się i upadł”. Policja sprawdza co naprawdę wydarzyło się w klubie „Pod grubą Kaśką

Sandra, koleżanka pokrzywdzonego na portalu społecznościowym opisuje sytuację, do której doszło w warszawskim klubie w nocy z 12 na 13 lutego. Szuka również świadków, którzy pomogliby w śledztwie. - Od samego początku ochroniarz był do nas wrogo nastawiony – mówi WawaLove. - Jego koledzy siedzieli obok nas, a gdy jeden z nich próbował złapać mnie za tyłek, nie reagował. Feralne zajście miało miejsce jednak dopiero później. Na parkiecie kolega Sandry wdał się w szarpaninę z innym klientem lokalu. Gdy bójka się uspokoiła ochroniarz uznał, że to Artur jest winny awanturze, wykręcił mu ręce do tyłu i chciał wyprowadzić mężczyznę na zewnątrz. Kobieta tłumaczy, że takie wykręcenie rąk boli, więc chłopak wyrywał się ochroniarzowi, a następnie puściły pracownikowi klubu nerwy i miał cisnąć nim o filar. - Myśleliśmy początkowo, że Artur nie żyje. Leżał twarzą do ziemi, w kałuży krwi - relacjonuje Sandra. Tłumaczy, że poszukuje świadków, bo ochroniarz wszystkiego się wyparł, a Artur sam się pośliznął. Kobieta dodaje, że manager klubu nie zareagował na zajście na parkiecie, a karetkę wezwał mąż pani Sandry. Miał też stwierdzić, że nie będzie zeznawał.