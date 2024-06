Ochojska i Szczepkowska rozdarte. Wszystko przez decyzje Tuska

"Wpuszczanie wszystkich potrzebujących, zapewnienie im godnych warunków przetrwana na czas weryfikacji, łączy się z wciąż rosnącą liczbą odpowiednich lokali a przede wszystkim służb, których u nas jest za mało, nawet w warunkach pokojowych. To tylko jeden z wielu argumentów jakie przemawiają za zawracaniem tych, którzy przekraczają granicę. To przemawia do wyobraźni, jeśli wszystko widzi się w kategoriach rosnących tłumów, napierających na nasze terytorium. Zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy pojedynczej osoby, z imieniem i nazwiskiem, ze swoim losem, swoją ucieczką i swoimi dziećmi. Każdego z nich dotyczą prawa człowieka" - podkreśliła.