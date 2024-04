Przetasowania w PO. Ochojska wykreślona z list do PE

"Liczyła, że przynajmniej dojdzie do rozmów"

Źródła Interii z Dolnego Śląska wskazują jednak, że opinie na temat migrantów to tylko jedna z kwestii, które doprowadziły do usunięcia Ochojskiej z list do PE. Polityk sama miała nie zadbać odpowiednio o swoją reelekcję. Mimo to deklarowała chęć kandydowania.