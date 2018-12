Obozy dla imigrantów w USA przywołują bolesne wspomnienia. To haniebna karta historii Ameryki

Donald Trump walczy z nielegalną imigracją do USA. Krytykowany jest za budowę obozów dla cudzoziemców. Jego przeciwnicy przypominają czasy drugiej wojny światowej, gdy za druty trafiły tysiące niewinnych ludzi. To plama na honorze Ameryki.

To jednak nie Donald Trump wymyślił obozy dla internowanych w USA. Takie miejsca funkcjonują od dekad z tą różnicą, że przez całe dekady przetrzymywano w nich po kilka tysięcy nielegalnych imigrantów czekających na decyzję władz. Gwałtowny wzrost ludzi trafiających do tzw. obozów ICE przepadł na lata prezydentury Billa Cintona, a więc Demokraty. Wtedy liczba internowanych przekroczyła 20 tys.

Pojawiły się porównania do obozów, w których w czasach drugiej wojny światowej przetrzymywano w USA obywateli pochodzenia japońskiego. Prezydent Roosevelt nakazał internowanie politycznie "niepewnych" obywateli wkrótce po ataku na Pearl Harbor i wybuchu wojny z Japonią. Represje objęły nie tylko tysiące przywódców społeczności japońskiej, ale także małe dzieci, a nawet prawnuki imigrantów . W sumie do obozów funkcjonujących do wiosny 1946 r. trafiło ok. 120 tys. ludzi.