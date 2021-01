Obowiązkowe mandaty. M.Warchoł: mamy karykaturalną machinę

- To dobry i potrzebny projekt. On nie ogranicza prawa obywatela do sądu, ale wręcz go rozszerza. Często osoba przyjmuje mandat w nerwach i nie ma praktycznie możliwości odwołania się do sądu - przekonywał na konferencji prasowej Marcin Warchoł. Wiceminister sprawiedliwości uznał też, że obecny system mandatowy to "karykaturalna machina", a proponowane rozwiązania są oparte o wzorce z zachodniej Europy.