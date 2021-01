Szczepionka na COVID. Minister deklaruje, rzeczniczka PiS komentuje

- Dzięki Bogu jestem ozdrowieńcem, przeszedłem już COVID-19. Natomiast szczepienia... pozostawię to mojemu sumieniu, kwestia zdrowotna to moja prywatna sprawa. Dzięki amantadynie na następny dzień ozdrowiałem i mam odporność na pół roku, może nawet rok - mówił Marcin Warchoł z Solidarnej Polski. Jego wyznanie wprawiło w osłupienie stojącą obok rzeczniczkę PiS.

- Namawiamy wszystkich do szczepień, jak największa liczba osób musi zostać wyszczepiona, aby zyskać zbiorową odporność. Pan minister wygłosił swoje zdanie, on oczekuje prawa do prywatności i to jest jego wola. Ja zamierzam tuż po szczepieniu przekazać o tym informację i będę też do tego namawiać ministra Warchoła - ripostowała Anita Czerwińska. Dopiero po tym oświadczeniu polityk formacji Zbigniewa Ziobry doprecyzował.