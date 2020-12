Amantadyna. Adam Niedzielski mówi o "skutku ubocznym"

Minister zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonanie przeglądu literatury i badań, tak by sprawdzić, czy można dopuścić amantadynę do stosowania u chorych na koronawirusa. - Niestety Agencja takich dowodów nie znalazła (...). Dlatego nie możemy wydać zalecenia do leczenia - powiedział.