Premier Mateusz Morawiecki: szczepienia to będzie moment zwrotny

- Noc jest najciemniejsza przed świtem. Musimy wiedzieć, że wirus wciąż jest niebezpieczny, wciąż atakuje. U nas co prawda sytuacja jest coraz lepsza, ale nie można myśleć, że sytuacja jest opanowana. To nie czas na znoszenie obostrzeń. Każdego dnia umierają nasi bliscy w szpitalach. Dopiero szczepionka przerwie ten łańcuch - tłumaczył premier, apelując o to, by przestrzegać obostrzeń i by najbliższe święta Bożego Narodzenia spędzić w domu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że być może uda się przyspieszyć rejestrację szczepionki i trafi ona do Polski wcześniej: już w tym roku. - Bez względu jednak na to, kiedy się u nas pojawi, najważniejsze jest to, by przekonać do zaszczepienia się jak największą liczbę Polaków - mówił minister zdrowia. - To nie jest pojedyncze wyzwanie, to 31 milionów wyzwań, bo tyle mamy osób dorosłych w Polsce dodał.