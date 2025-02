Rosja umacnia pozycję w Afryce. Powstanie specjalny departament

Liberia, która przez lata odmawiała Rosji prawa do otwarcia ambasady, zmieniła swoje stanowisko po wyborach w 2023 r. Nowa administracja prezydenta Josepha Boakai wyraziła gotowość do zacieśnienia więzi z Rosją . Jednak opozycyjny Kongres na rzecz Zmian Demokratycznych ostrzega przed zagrożeniem dla stabilności kraju.

Rosja nie ogranicza się jedynie do otwierania ambasad. W listopadzie ubiegłego roku wysłała instruktorów wojskowych do Gwinei Równikowej , a wcześniej podpisała umowę o współpracy wojskowej z Kamerunem . Działania te mają na celu wzmocnienie rosyjskiej obecności na kontynencie.

Rosja dąży do uzyskania dostępu do Oceanu Atlantyckiego i Indyjskiego. Kraje takie jak Gambia, Gwinea Równikowa, Kamerun, Liberia i Togo leżą wzdłuż wybrzeża, co jest strategicznie istotne. Komory mogą zapewnić dostęp do zachodniej części Oceanu Indyjskiego, gdzie rywalizują Indie i Chiny.