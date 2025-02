Antysemickie wpisy Kanye Westa. "Ukradł mój nazistowski styl"

W piątek na koncie amerykańskiego rapera pojawiły się szokujące wpisy. "Kocham Hitlera. I co teraz?", "Jestem nazistą" - to tylko niektóre z wyznań, które mogli przeczytać użytkownicy platformy.

West zaatakował też Elona Muska. "Elon ukradł mój nazistowski styl podczas inauguracji" - zwrócił się do właściciela X. Podczas inauguracji Donalda Trumpa Musk podziękował zwolennikom nowego prezydenta, a następnie wykonał gest, który wzbudził kontrowersje. Przyłożył prawą rękę do serca, a następnie wyciągnął ją w górę jednym szybkim ruchem, powtarzając gest w innym kierunku. - Moje serce jest z wami - krzyczał do tłumu.