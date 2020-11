Obostrzenia. Zamknięte siłownie i kluby fitness. Doradca prezydenta nie widzi problemu

Przypomnijmy, jak poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki , do 27 grudnia będą zamknięte placówki gastronomiczne, z branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry oraz siłownie i kluby fitness.

Premier przyznał, że rząd był nakłaniany przez przedstawicieli gastronomii, branży wydarzeń kulturalnych, kin, teatrów, ale także siłowni i fitness, by otworzyć również i te placówki, które są dziś zamknięte. - Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić je zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej - zapewnił.