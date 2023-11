Obława na Grzegorza Borysa. "Akcja służb może potrwać jeszcze długo"

- Jeszcze może to potrwać. To spory teren, do tego podmokły, przypominający bagna. Jest tam dużo wody, która utrudnia poszukiwania. Dodatkowo przez sporą część poszukiwań padał deszcz. Jakiś czas temu w Małopolsce była podobna sytuacja, gdzie na tak podmokłym terenie policjanci szukali zaginionego chłopaka i nie znaleźli. Okazało się później, że popełnił samobójstwo. Dopiero późną wiosną, jak już woda opadła, odsłonięte zostało ciało. Tu może być podobnie - mówi nam jeden ze śledczych znających kulisy sprawy.