Obajtek nie przyszedł, Obajtek złamał prawo [OPINIA]

Prawna oczywistość

Sprawa ma dwa aspekty: polityczny i prawny. Ważniejszy powinien być ten drugi, choć wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prawo bywa wykorzystywane jako polityczna maczuga. Kwestia tego, czy wezwanie Daniela Obajtka na posiedzenie komisji było dopuszczalne oraz to, czy Daniel Obajtek mógł nie przyjść, jest prosta do rozstrzygnięcia. Wystarczy przeanalizować kilka przepisów ustawy o sejmowej komisji śledczej.