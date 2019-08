Nysa Kłodzka. Setki kilogramów śniętych ryb. "To dzieje się co roku"

Nysa Kłodzka. Setki kilogramów śniętych ryb w miejscowości Piątkowice. Informację o tym znalezisku otrzymaliśmy za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Informację o śniętych rybach na Nysie Kłodzkiej w miejscowości Piątkowice przesłał do nas Tomasz. – Zdjęcia zostały wykonane w poniedziałek. Możemy mówić o setkach kilogramów tych ryb. Od razu została powiadomiona gmina, straż pożarna i Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeszcze dziś na rzece pływają niedobitki – relacjonował mężczyzna w rozmowie z redakcją Dziejesię.

Jak dodał, masowe śnięcie ryb to nic nowego dla mieszkańców Pątkowic. – To dzieje się niestety co roku. Rzeka jest płytsza, pobudowano też nowe elektrownie. Trzy lata temu śnięte ryby liczyliśmy w tonach – podkreślił czytelnik WP.