Nowe atrakcje turystyczne w polskich górach. Inwestycje na Kasprowym i Gubałówce

Modernizacja istniejących kolei i ich stacji oraz budowa nowych tras, wyciągów narciarskich, wież i tarasów widokowych w okolicach m.in. Zakopanego, Szczawnicy i Krynicy. W ciągu najbliższych pięciu lat Polskie Koleje Linowe SA zainwestują w infrastrukturę turystyczną ponad 400 mln zł.

Kasprowy Wierch doczeka się m.in. kompleksowej modernizacji infrastruktury na trasie Goryczkowej. Za 60 mln zł i do 2023 roku PKL chce m.in. wymienić obecną 2-osobową kolej krzesełkową na nowoczesną 4-osobową z kapsułami przeciwwiatrowymi, mniej uciążliwą dla środowiska. Równocześnie spółka zamierza skorygować przebieg kolei i postawić nowy budynek dolnej stacji 150 metrów niżej, co otworzy kolejną przestrzeń dla narciarzy.

Na dole – w Kuźnicach w latach 2021-23 za kolejne 20 mln zł powstanie centrum obsługi klientów oraz centrum edukacyjne. To pozwoli turystom czekać na wjazd koleją w bardziej komfortowych warunkach. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmiany czekają także Jaworzynę Krynicką, duży i popularny ośrodek narciarski. PKL do 2023 roku planuje wybudować kolej krzesełkową (6-osobową) o długości ok. 1000 metrów, która zostanie poprowadzona równolegle do istniejącej gondoli. I zbuduje następną „Izwór” o długości ok. 1200 metrów. To będzie alternatywny wjazd do ośrodka, powstanie też parking. Dzięki temu uda się stworzyć dodatkowy wjazd na Jaworzynę, a także nową trasę narciarską.