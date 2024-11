Nowe ataki w Strefie Gazy. Izrael ostrzelał samochód WCK

Według lokalnych źródeł medycznych, w wyniku izraelskich nalotów w Strefie Gazy zginęło co najmniej 32 osoby. Izraelska armia oświadczyła, że w jednym z ataków udało jej się zlikwidować terrorystę odpowiedzialnego za zamach z 7 października 2023 r.

Izraelska armia twierdzi, że w ataku w Chan Junus zginął poszukiwany terrorysta, co do którego istnieją przypuszczenia, że był on związany z amerykańską organizacją World Central Kitchen. Palestyńska agencja prasowa WAFA podała, że wśród ofiar było trzech lokalnych pracowników WCK.