Nowa Zelandia. Drastyczne wideo z zamachu krąży w sieci, jest apel policji

Nowa Zelandia: sprawca ataku na dwa meczety w miejscowości Christchurch transmitował zamach na żywo w Internecie. Nagranie z tego zdarzenia krąży w sieci. Policja apeluje o to, by nie rozpowszechniać filmu dalej.

Wciąż spływają nowe informacje ws. ataku w Christchurch. Sprawca lub grupa sprawców otworzyła ogień w dwóch meczetach, strzelając do muzułmanów. Szacuje się, że zginęło 40 osób, 48 zostało rannych.

Kolejni internauci zaczęli udostępniać drastyczną relację na kolejnych portalach społecznościowych. To spotkało się z stanowczą reakcją nowozelandzkiej policji, która zaapelowała o to, by nie rozpowszechniać nagrania dalej.