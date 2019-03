Nowa Zelandia. Strzelanina w meczecie, służby mówią o "wielu ofiarach"

- To jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii - powiedziała premier Jacinda Ardern na wieść o ataku, do którego doszło w mieście Christchurch. Sprawca lub sprawcy otworzyli ogień do wiernych w dwóch meczetach. Wiele osób zginęło, co najmniej 50 zostało rannych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Trwa obława na sprawców (PAP)

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w dwóch meczetach w mieście Christchurch: pierwszy atak miał miejsce ok. 14:45 (godz. 2:45 w nocy w Polsce) w meczecie Masdżid Al-Nur, a drugi przed godziną 16 (godz. 4 nad ranem w Polsce) w świątyni Masdżid Linwood.

Jak podają świadkowie strzelaniny, do meczetu wszedł mężczyzna ubrany "w stylu wojskowym", który miał broń automatyczną. Strzelał do przypadkowych osób.

Świadkowie podają, że sprawca wszedł do świątyni z dwoma sztukami broni i otworzył ogień. Gdy skończyła mu się amunicja, wyszedł z budynku, wrócił do auta i wymienił broń. Wrócił do meczetu, by strzelać do wszystkich, którzy "przejawiali znaki życia". Na razie nie jest znana dokładna liczba ofiar. Szacuje się, że zginęło od 9 do 27 osób. Około 50 osób zostało rannych.

Warto podkreślić, że muzułmanie stanowią nieco ponad 1 procent populacji Nowej Zelandii - tak wynika ze spisu ludności z 2013 roku.

Transmisja na żywo z ataku Media podają, że jednym z sprawców jest 28-letni Brenton Tarrant. Mężczyzna przed atakiem spisał 37-stronicowy manifest, w którym tłumaczy swoje motywy. Co więcej, transmitował na żywo zamach na swoim profilu na Facebooku. Potwierdza to rzecznik portalu społecznościowego z Nowej Zelandii, który oświadczył, że nagranie zostało już usunięte. Poproszono również, by nie rozpowszechniać nagrania w sieci.

Nowozelandzka policja nie wyklucza, że ataki zostały przeprowadzone przez kilka osób. Na razie zatrzymano trzech mężczyzn i jedną kobietę. To jednak nie wszystko. Służby podają że zabezpieczono wiele urządzeń z ładunkami wybuchowymi, które zostały zainstalowane do pojazdów.