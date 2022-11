Nowa broń dla Ukrainy od USA. "Pilny priorytet"

Jak podał Pentagon, w ramach nowego pakietu USA wyślą Ukrainie m.in. dodatkowe rakiety do systemów obrony powietrznej NASAMS, artylerii rakietowej HIMARS, 200 precyzyjnych pocisków artyleryjskich Excalibur, 150 ciężkich karabinów maszynowych z celownikami termalnymi do zestrzeliwania dronów, rakiety przeciwradarowe HARM, 150 pojazdów HMMWV (Humvee) i 100 lekkich pojazdów taktycznych, oraz ponad 200 generatorów spalinowych do wytwarzania prądu.