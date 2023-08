Już "nie ma" plaży. Armagedon nad Bałtykiem. "110 km/h"

Wietrznie, zimno i pochmurnie. W Tatrach - śnieg

Nie tylko nad morzem wiatr da nam się we znaki. Także w pozostałych regionach Polski będzie mocno wiać - w porywach do 65 km/h, a w czasie burz nawet do 70 km/h. Bo burze nadal będą nam towarzyszyć: zwłaszcza na południu kraju, ale także na Pomorzu. Prognozowana suma opadów do 10 mm - 15 mm, tylko w burzach w Karpatach do 25 mm.