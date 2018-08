"Niesamowity Hulk" przeleciał przez niebo. Uchwycił go nasz czytelnik

Gigantyczna zielona kometa PanSTARRS C/2017 S3 ukazała się w niedzielę nad polskim niebem. Jest tak duża i jasna, że widać było ją nawet w dzień. Obiektywem aparatu uchwycił ją czytelnik WP Arkadiusz Karpiński.

O pierwszym widocznym komety pisaliśmy 9 sierpnia kiedy obiekt mógł po raz pierwszy być zaobserwowany na naszym niebie. Wtedy do obserwacji obiektu potrzebna była lornetka. Teraz nieubłaganie zbliża się do Słońca - co pokazał pan Arkadiusz Karpiński z Łomży - można było ją zobaczyć z pomocą aparatu umieszczonego w telefonie.

Ze względu na swój zielony kolor oraz widoczność, kometa została przezwana "niezwykłym Hulkiem" na cześć zielonego olbrzyma z komiksów Marvela. Tak dużą widoczność zawdzięcza płonącemu obłokowi gazu wokół niej, który rośnie wraz ze zbliżaniem się do gwiazdy. W pewnym momencie miał on ponad 260 tys. kilometrów średnicy - to prawie dwa razy więcej niż średnica Jowisza, największej planety w naszym układzie. Znajduje się obecnie ok. 125 milionów kilometrów od Ziemi i zaledwie 36 milionów kilometrów od naszej gwiazdy. Przewiduje się, że największą widoczność osiągnie 15 i 16 sierpnia. O ile wcześniej nie rozpadnie się pod wpływem promieniowania słonecznego.