Niepokojące informacje. "Nie pozwalają wyjechać mężczyznom"

"Prowokacja"

- Z oceną czy to jest prowokacja, moim zdaniem nie trzeba czekać, gdyż eskalacja tej sytuacji to jest ostatnia rzecz, którą by zakładała Republika Ukraińska. Ze wszystkich deklaracji płynących do pana prezydenta Andrzeja Dudy od przedstawicieli władz ukraińskich wynika, bardzo jasno i czytelnie, że Ukraina będzie próbowała unikać jakichkolwiek działań prowokacyjnych, działań, których mogłyby świadczyć o jej dążeniu do eskalacji sytuacji – powiedział Paweł Szrot w "Popołudniowej rozmowie" RMF FM.