Niemiecki generał. "Czy dalibyśmy radę się obronić? Oczywiście, że nie"

Jochen Both brał udział w wojnie w Kosowie i dowodził lotnictwem ISAF w Afganistanie. Teraz przekonuje, że Bundeswehra jest w fatalnym stanie. Podkreśla, że bez pomocy Amerykanów, niemieckie wojsko jest bardzo słabe. Winą za taki stan obarcza głównie kanclerz Angelę Merkel.

Niemiecki generał w stanie spoczynku Jochen Both podkreśla w rozmowie z dziennikiem "Bild", że Niemcy nie dotrzymują zobowiązań danych NATO. Przypomnijmy, że państwa sojusznicze zobowiązały się iż podniosą wydatki na cele wojskowe do 2 proc. PKB rocznie. Polski rząd dostosował się do tych wytycznych, ale Berlin idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Wszystko wskazuje, że w 2023 roku przeznaczą na ten cel jedynie 1,26 proc. PKB.