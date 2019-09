Seria wpadek Platformy. Mimo że czytali z promptera, podawali różne sumy

Małgorzata Kidawa-Błońska obiecała przedsiębiorcom po 2,5 tys. zł, a chwilę później Grzegorz Schetyna 3 tys. zł. Krytyka, jaka na nich spadła, dotyczy jednak nie tylko błędów w liczeniu, ale także faktu, że wciąż nie wygłaszają swoich wystąpień z głowy.

W sobotę w Poznaniu odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Uwagę internautów szybko przykuł fakt, że czołowi politycy frakcji opozycyjnej nie potrafią "zebrać myśli" na tyle, by nie posługiwać się prompterem. Przez to ich wystąpienia są mniej dynamiczne, a kontakt wzrokowy z kamerą (odbiorcą) wciąż ucieka w kierunku spisanego tekstu. "Nowa premier RP pani Kidawa-Błońska właśnie czyta przemówienie. Czyta wg schematu: prompter lewy-prompter prawy-kartki na mównicy, etc. Czytanie okrasza mimiką i zdolnościami aktorskimi" - ironizowali internauci.

Podkreślono, że z kartki czytali niektórzy wcześniejsi liderzy Platformy (m.in. Bronisław Komorowski), podczas gdy politycy PiS w przeważającej większości mówią swoje wystąpienia z głowy. "Czytanie z promptera pozwala na przygotowanie przemówienia o wiele wcześniej, na przykład z pomocą agencji wizerunkowej. (...) Podczas wystąpień bez promptera polityk mówi to co myśli, a nie to, co ma napisane" - zaznaczono.