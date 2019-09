Wybory parlamentarne 2019 już za 4 tygodnie. Prowadzące w sondażach PiS zorganizowało konwencję w Łodzi. Przemawiał tam m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, który przekonywał, że jego ugrupowanie będzie "stać na straży normalności".

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS. "Stoimy na straży normalności"

- Jesteśmy tolerancyjni, jako naród, i my, jako formacja. Ale wielokrotnie mówiłem już: tolerancja tak, ale nie afirmacja wszystkiego, co komuś przyjdzie do głowy - powiedział Jarosław Kaczyński.

Polityk wyjaśnił też, co kryje się pod hasłem o budowie polskiego państwa dobrobytu. - To żadna abstrakcja. Obywatele wielu krajów doświadczali go po wojnie, niektórzy mieli 30 lat dobrobytu. Tę koncepcję pod koniec lat 80-tych wyrzucono do kosza, wprowadzając neoliberalizm gospodarczy - opowiadał Kaczyński.