Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński spotkał się z młodzieżówką PiS

Kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami nabiera tempa. W Warszawie prezes PiS spotkał się z młodymi członkami Prawa i Sprawiedliwości. - Chcę, żebyście byli żołnierzami PiS w przyszłości. Przed nami, pod wieloma względami, szykują się wielkie zmiany - zapowiadał Jarosław Kaczyński.

Lider Zjednoczonej Prawicy mobilizował także młodych do dalszego działania podczas kampanii wyborczej. - Wasze zaangażowanie musi trwać do wieczora do 11 października. To jest kwestia waszej przyszłości - zapowiedział ze sceny. Prezes PiS stwierdził, że tegoroczne wybory to parlamentu będą przełomowe. - Tak samo jak te wybory, które 30 lat temu dały sukces w Polsce. Jednak w tym roku mogą one doprowadzić, że tamten sukces zostanie skonsumowany przez naród - dodał polityk.