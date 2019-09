Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński odpowiada na krytykę

- Ktoś tam, jak wychodziłem z poprzedniego spotkania, krzyczał do mnie "Jak ty śmiesz mówić jak powinna wyglądać rodzina". Otóż śmiem - stwierdził w czwartek prezes PiS. Jarosław Kaczyński po raz kolejny bronił swoich słów o "tradycyjnym modelu rodziny".

Przypomnijmy: podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie prezes ujawnił obietnice wyborcze Zjednoczonej Prawicy na jesienne wybory. Oprócz postulatów gospodarczych, Kaczyński wspomniał także o "obecnym ataku na rodziny". - W miażdżącej większości przypadków ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami. I niech tak zostanie. Tak ma w Polsce zostać. Model rodziny to jedna kobieta, jeden mężczyzna i dzieci - mówił ze sceny.

W czwartek w Słupsku powtórzył swoje słowa. Zapewniał, że nie chodzi w nim o atak na samotnie wychowujących rodziców, a sprawa jest "prosta". - My naprawdę pochylamy się z troską nad tymi wszystkimi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, w ogromnej większości są to panie. Próba wykorzystywania tej mojej wypowiedzi w ten sposób, że ja jestem przeciwko samotnym matkom, to jest po prostu coś odrażającego - stwierdził Kaczyński.