Jarosław Kaczyński tłumaczy się z ostatniej wypowiedzi. Chodzi o "tradycyjny model rodziny"

Jarosław Kaczyński na ostatniej konwencji opowiadał o "tradycyjnym modelu rodziny". Jego słowa wywołały burzę. Teraz prezes PiS tłumaczy się z tej wypowiedzi.

- Bronimy tradycyjnego modelu rodziny. Nie da się w każdej wypowiedzi przekazać wszystko. Jesteśmy w pełni za szacunkiem dla kobiet, które samotnie wychowują dzieci, ale zdarzają się również mężczyźni. Uważamy, że to co jest fundamentem naszej cywilizacji, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny oraz dzieci, które z tego związku wychodzą jest cenne - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

- Cieszę się szczerością. (...) To trzeba sobie cenić, bo inni się wykręcają. Plan Rabieja ma być realizowany. Dzieci mają być przedmiotami, które są komuś potrzebne nie wiem do czego. Można chyba powiedzieć, że do zabawy, ale my będziemy bardzo twardo bronić, żeby ten plan nie został zrealizowany. (...) Te wybory dotyczą spraw gospodarczych, społecznych, związanych z płacami, dochodami zwykłych ludzi. Te wyższe dochody się najwyraźniej niektórym nie podobają - powiedział Kaczyński.