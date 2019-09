Sondaż. Duża przewaga Andrzeja Dudy i fatalne wieści dla Grzegorza Schetyny

Są wyniki najnowszego rankingu zaufania do polityków. Jak pokazują badania, Polacy zdecydowanie najlepiej postrzegają prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego. Największą nieufność budzi z kolei w społeczeństwie lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Sondaż CBOS zrealizowany pod koniec sierpnia pokazuje niewielki wzrost zaufania do głowy państwa. W porównaniu z lipcem Andrzejowi Dudzie ufa 1 pkt proc. Polaków więcej niż przed miesiącem (obecnie 65 proc.). Brak zaufania do prezydenta zadeklarowało jedynie 22 proc. respondentów.

Schetyna i Korwin-Mikke liderami niechlubnego zestawienia

Co ciekawe, miejsca do szóstego włącznie również zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Są to kolejno: Jarosław Kaczyński (48 proc.), Beata Szydło (47 proc.), Zbigniew Ziobro (43 proc.) i Mariusz Błaszczak (41 proc.).