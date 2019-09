Afera ściekowa. Szwedzki ambasador poprosił o spotkanie

Ambasador Szwecji w Polsce Stefanem Gullgrenem poprosił o pilne spotkanie związane z zanieczyszczeniami, które Wisłą płyną do Morza Bałtyckiego. Jak donoszą media, odbył już rozmowę z przedstawicielem polskiego rządu.

Co więcej, pojawiły się informacje, że o nieczystości wpływające do Bałtyku pytają już także kolejne szwedzkie urzędy, które wysyłają w tej sprawie prośby o wyjaśnienie.

Przypomnijmy, że do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły.