Niemiecka noblistka ostro zaatakowała Jarosława Kaczyńskiego

Niemiecka noblistka Herta Mueller w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" w ostrych słowach krytykuje rozwój sytuacji w Europie Wschodniej. Jej zdaniem demokracja jest ograniczana, publiczne media kontrolowane są przez władze, pleni się też korupcja. "Kaczyński i inni dławią po cichu prawa podstawowe" - czytamy.

"W rządzie w Pradze znajdują się upiorni ludzie. Na Węgrzech pan Orban mówi o 'nieliberalnej demokracji'. Uważam, że określenie 'nieliberalna' jest słuszne, ale z demokracją nie ma to nic wspólnego. Demokracja jest albo liberalna, albo nie ma jej wcale. W Polsce jest pan Kaczyński, który steruje z tylnego siedzenia i udaje, że go w ogóle nie ma" - stwierdziła Mueller.

Legalizacja korupcji w Rumunii

Pochodząca z Rumunii niemiecka pisarka nie pozostawiła suchej nitki na swoim kraju. "W Rumunii panuje chaos, nie wiadomo, kto mógłby rządzić krajem, ponieważ niemal wszyscy mają procesy o korupcję i starają się nagiąć wymiar sprawiedliwości, aby nie trafić do więzienia" - zaznaczyła. Jej zdaniem w Rumunii korupcja ma zostać zalegalizowana.

Mueller przyznała, że obawia się, iż UE nie znajdzie odpowiednich środków, by powstrzymać wschodnioeuropejskie rządy. Jak podkreśliła, rumuński rząd liczy na to, że ludzie wcześniej czy później zmęczą się demonstrowaniem na ulicach. "Rumuński rząd zrezygnował z głośnych działań, teraz robi to po cichu" - zauważyła Mueller.