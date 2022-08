Niemcy w strachu. W ich kraju rozprzestrzenia się jadowity pająk Nosferatu

Nabu dodało, że w Nadrenii Północnej-Westfalii pająk Nosferatu widziany jest najczęściej w budynkach. Powodem może być to, że albo lubi ciepło, albo po prostu we wnętrzach jest zauważany częściej. "Nawet jeśli przez obecne temperatury trudno dopuścić do sobie tę myśl, to jesień już niedaleko, a owady i pająki już próbują dostać się do nas, do ciepła" - podkreślił niemiecki portal.