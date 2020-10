Niemcy. Jest wyrok w sprawie polskiego opiekuna. Na rozprawie padły wstrząsające słowa

W czterech przypadkach organ oskarżycielski żądał uniewinnienia mężczyzny, bo nie można było udowodnić, czy to insulina doprowadziła do śmierci pacjentów. Nie wyklucza to jednak odpowiedzialności Polaka za śmierć tych osób. Taka decyzja prokuratury spotkała się z ostrą krytyką ze strony oskarżycieli posiłkowych. Obrońca oskarżonego apelował o "właściwą karę".

Polak odmówił składania zeznań przed sądem, zwrócił się jednak do krewnych ofiar, przeprosił i powiedział, że głęboko żałuje tego, co zrobił. - To, co zrobiłem, jest niezwykle brutalne i brutalne pozostanie - powiedział.