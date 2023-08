Niedzielski odcięty od kampanii PiS, ale decyzji o dymisji nie ma. Sztab gasi pożar

Nie ma chętnych do obrony Niedzielskiego. "Musimy to przetrzymać"

Powód? Zdaniem naszych rozmówców z obozu władzy dymisja ministra tylko zaogniłaby temat, rozlała go na opinię publiczną i doprowadziła do wielodniowej debaty o tym, kto zostanie następcą Niedzielskiego. Doprowadziłaby także PiS do kampanijnej defensywy i ustawiła dyskusję pod dyktando opozycji.